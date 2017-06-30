Главное управление МЧС по Москве сообщило о создании оперативного штаба в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе, пишет ТАСС.

«Организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС по Москве и оперативных групп административных округов столицы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что около тысячи человек и 340 единиц техники приведены в готовность. Также в распоряжении ведомства есть аэромобильная группировка в составе 190 человек и 150 единиц техники.

Все подразделения МЧС в Москве приведены в режим повышенной готовности.