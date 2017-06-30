В Псковской области начался конкурс на реставрацию памятника истории и культуры федерального значения «Усадьба Корвин-Круковских» (XIX век), расположенного в деревне Полибино Великолукского района.

Максимальная цена контракта составляет 25 млн рублей. Срок завершения работ — 20 декабря 2017 года, пишет Псковское агентство информации.

Усадьба расположена на берегу Полибинского озера в 2 км от реки Ловать. Включает в себя двухэтажный каменный дом с трехэтажной башней второй трети XIX века, построенный предположительно по проекту А.П. Брюллова, флигель, парк. Фонд музея хранит личные вещи С.В. Ковалевской, а также коллекции предметов прикладного искусства, графики, живописи, мебели.