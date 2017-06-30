В городе Домодедово мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по группе подростков, которые укрылись в подъезде от разбушевавшейся в Московском регионе стихии.

Сообщается, что у молодых людей была с собой гитара. Одной из жительниц дома не понравилась шумная компания, и она потребовала, чтобы подростки немедленно покинули подъезд. Ребята пообещали это сделать после того, как закончится ливень.

Однако к спору подключился муж возмущенной женщины и открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

По последним данным, один из ребят получил ранение в живот.