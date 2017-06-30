Правительство Нижегородской области планирует создать территории опережающего социально-экономического развития в Володарске и Решетихе. Принято решение подготовить всю необходимую документацию для подачи заявок, сообщает НИА «Нижний Новгород».

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове. Около 20 компаний изъявили желание стать резидентами. В ТОР «Саров» будет применяться процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Создание территории в 2017–2020 годах будет финансироваться за счет внебюджетных источников. Планируется создать почти 2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест за 2–3 года. Налоговые поступления должны составить более 10 млрд рублей за 10 лет.