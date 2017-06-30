Около 4,4 тыс. человек в Москве и области остались без электричества из-за погодных условий.

Об этом «Известиям» заявила пресс-служба Минэнерго РФ.

«Тридцатого июня с 15.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий… на территории города Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 4,4 тыс. человек)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом ведутся аварийно-восстановительные работы, социально значимые объекты будут обеспечены электроснабжением с использованием резервных источников питания.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что ситуация находится под контролем заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова.