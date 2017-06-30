По предварительным данным один человек пострадал в результате пожара на химическом заводе около Брянска. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«При пожаре в трехэтажном производственном здании Брянского химического завода в городе Сельцо пострадал один человек. Из здания эвакуированы 10 человек», — цитирует агентство собеседника.

Уточняется, что пожар ликвидирован. Для устранения возгорания были направлены дежурные бригады девяти пожарных частей, задействовано 14 автоцистерн. В течение часа пожар был локализован, через несколько минут — ликвидирован. Причина возгорания уточняется.

Брянский химический завод производит гражданскую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, а также занимается утилизацией боеприпасов.