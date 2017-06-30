Суд в Пскове назначил компенсацию в пользу ребенка-инвалида, на которого напала собака. Хозяину кавказской овчарки необходимо заплатить 130 тыс. рублей.

Пес свободно гулял в поселке Павшино. 15 января он покусал двух несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, пишет Псковская лента новостей.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города. Также владелец животного привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 1 тыс. рублей.