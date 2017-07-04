Эскалация ситуации в районе сектора Газа в последние дни грозит вылиться в новый конфликт. Израиль и контролирующее палестинский анклав движение ХАМАС обмениваются ракетными ударами, а также вводят разного рода ограничения друг против друга. В политбюро ХАМАС «Известиям» заявили, что Тель-Авив идет на обострение ввиду улучшения отношений между движением и Египтом. В Кнессете (израильском парламенте) отметили, что ответственность за сложившееся положение лежит на ХАМАС, которое не отказывается от идеи уничтожения Израиля.

По мнению члена политбюро ХАМАС Усама Хамдана, ответственного за международные связи, эскалация ситуации вокруг сектора Газа может вновь обернуться серьезным военным столкновением.

— Это вызвано потеплением между руководством в Каире и ХАМАС. Для жителей сектора Газа пытаются создать невыносимые условия. Действия израильского руководства мы воспринимаем не иначе как войну, — сказал Усама Хамдан «Известиям».

Стороны в последние дни обменялись ударами. В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа (в ХАМАС утверждают, что его не было) израильская авиация нанесла удары по палестинскому анклаву. Кроме того, ряд арабских СМИ сообщили, что израильские военные вошли на территорию Газы и продвинулись вглубь на 150 метров.

— Как сообщается, за последними обстрелами стоит не ХАМАС, а джихадистские группировки, — сообщила «Известиям» депутат Кнессета Ксения Светлова. — Но поскольку «Исламское движение сопротивления» контролирует сектор Газа, то в Израиле возлагают на него ответственность за ситуацию. По сути, наша страна свыше десяти лет существует рядом с террористическим анклавом. В нашем понимании выход из сложившейся ситуации лежит в демилитаризации сектора Газа, отказе ХАМАС от вооруженной борьбы и планов по уничтожению Израиля.

Вместе с тем, по словам Ксении Светловой, Израиль действительно фиксирует улучшение отношений между Египтом и ХАМАС, который ранее Каир обвинял в поддержке террористов на Синайском полуострове.

Палестинцы стали создавать своего рода зону безопасности шириной 100 метров на границе сектора Газа с Египтом для предотвращения перемещения боевиков и провоза оружия в обоих направлениях. Каир начал поставлять топливо для электростанции в Газе. Она простаивает уже несколько месяцев из-за отказа палестинского руководства в Рамаллахе снабжать ее и тем самым обеспечивать электричеством территории, подконтрольные конкурирующему движению, коим является ХАМАС. В итоге жителям подавали свет (к слову, из Израиля) на четыре часа с последующим перерывом на 16 часов.

Между тем Тель-Авив, как сообщают палестинские власти, стал вводить меры, препятствующие мусульманам совершать молитвы в мечети Аль-Акса, являющейся третьей святыней ислама. В частности, во время недавнего празднования Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) в храме зафиксировали значительно меньшее количество прихожан, чем обычно. А, например, 29 июня израильские власти вовсе закрыли мечеть.

В то же время в Тель-Авиве обвиняют ХАМАС в том, что движение намеренно скрывает израильских граждан, которые пересекли границу с сектором Газа несколько лет назад, и не желает выдавать тела погибших израильских военных. С тех пор, по словам Ксении Светловой, о них ничего не слышно. В связи с этим Тель-Авив даже решил запретить семьям палестинцев, находящихся в заключении в израильских тюрьмах, посещать своих родственников.

В Совете Федерации РФ считают, что стороны должны проявить сдержанность и не допустить перерастания конфликта в войну. По словам члена комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Игоря Морозова, израильтяне и палестинцы должны сосредоточиться на урегулировании конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. При этом Россия готова выступить посредником в этом процессе — президент России Владимир Путин выступил в 2016 году с инициативой провести встречу между руководством Израиля и Палестины в Москве.