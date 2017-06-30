«Газпром» и китайская CNPC планируют в ближайшие дни подписать документы о начале поставок газа по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

«Сегодня мы завершаем обсуждение точных сроков начала поставки по восточному маршруту, по газопроводу «Сила Сибири», в соответствии с контрактом. Документ об этом планируется подписать в самые ближайшие дни с нашими китайскими партнерами», — заявил Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

Миллер отметил, что на сегодняшний день уже построено более 800 км газопровода.

«Сила Сибири» — строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай и о совместном строительстве газопровода.