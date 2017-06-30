В Мурманске в сквере на площади Пять углов проложен экологический маршрут. Первыми по нему прошли школьники из летнего оздоровительного лагеря на базе гимназии №8.

Как передает ИА «Би-порт», провести экскурсию по маршруту может любой желающий — в этом помогут установленные в сквере информационные таблички. Электронные версии брошюр с познавательными очерками о Мурманске, фотографиями растений и птиц, которых можно встретить в городе, размещены на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

Напомним, 2017 год объявлен Годом экологии в России. Федеральные и региональные власти, а также крупные компании намерены провести 234 мероприятия по улучшению экологической обстановки. Всего на эти цели потратят почти 350 млрд рублей. Различные проекты направлены на устранение накопленного ущерба, нанесенного природе, внедрение новых технологий, а также на мероприятия, связанные с сохранением популяций редких животных. При этом значительное количество средств выделит не государство, а частный бизнес.