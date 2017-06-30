Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица успешно справилась с обрушившейся стихией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта», — написал мэр.

Город пережил еще одну стихию. Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июня 2017 г.

В следующем твите Собянин отметил, что «в целом городское хозяйство работает без перебоев», «около 30 локальных подтоплений ликвидированы».