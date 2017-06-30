Следователи предъявили лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен обвинения. Об этом сообщил ее адвокат Родольф Босселю, пишет газета Le Figaro.

Ле Пен обвиняют в «злоупотреблении доверием» в деле о фиктивном трудоустройстве сотрудников «Национального фронта» в Европарламенте.

Предполагается, что таким образом партия выплачивала зарплату своим сотрудникам во Франции с помощью фондов Евросоюза.

Также следствие предполагает, что средства поступали на счет главы партийного кабинета Катрин Гризе, которой предъявлены обвинения в укрывательстве.