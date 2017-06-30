Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево не смогли принять восемь рейсов из-за сложных погодных условий и перенаправили самолеты на запасной аэродром в Домодедово. Об этом сообщили в пятницу в Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

«В связи с погодными условиями восемь самолетов, прилетающих в Шереметьево и Внуково, ушли на запасной аэродром Домодедово», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Прилетающие в Москву самолеты были вынуждены уходить на второй круг из-за обрушившегося на московский регион дождя с грозой, сообщает телеканал «360». В таких погодных условиях это является стандартной практикой, отметили в пресс-службе Шереметьево.

Напомним, ранее сообщалось, что молния ударила в два пассажирских самолета, заходивших на посадку в столичные аэропорты Внуково и Шереметьево. Разряд ударил в летевший из Астрахани Boeing и Airbus, направлявшийся из Праги в Шереметьево. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.