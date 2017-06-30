Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР о введении выходного дня на Пасху, об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

В апреле 2017 года депутаты Либерал-демократической партии Ярослав Нилов и Игорь Лебедев внесли в Госдуму проект закона об установлении нового праздника и выходного дня в России.

«Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об установлении в России нового праздничного и выходного дня под названием Светлый пасхальный понедельник», — говорится в сообщении.

Кабмин счел, что установление нового праздника может привести к возникновению напряженности в российском обществе и приведет к дополнительной финансовой нагрузке на работодателей.

«С учетом многонационального и многоконфессионального состава населения РФ принятие законопроекта может привести к возникновению напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также к нарушению конституционного принципа — равенства религиозных объединений перед законом», — цитирует пресс-служба ЛДПР заключение правительства.

В правительстве отметили, что необходимо широкое обсуждение подобной инициативы с экспертами религиозных объединений.