Запущен процесс отстранения от должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта.

Ходатайство об этом обнародовано в пятницу, 30 июня.

«До принятия окончательного решения по данному предложению президент перестает председательствовать на заседаниях ассамблеи», — цитирует документ «РИА Новости».

При этом за предложение об отстранении председателя высказались 158 членов ассамблеи из 36 национальных делегаций.

При этом изменения в регламенте организации, допускающие отстранение председателя из-за недоверия членов ПАСЕ были внесены только во вторник, 27 июня. Ранее председатель мог уйти со своего поста только добровольно.