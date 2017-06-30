Главный грозовой фронт ушел от Москвы на юго-запад. Об этом сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Отмечается, что непогода в столице сохранится еще на несколько дней.

«За фронтом неустойчивая атмосфера, есть еще грозовые очаги, при этом нет резких перепадов температуры и вероятность резких шквалов ниже», — цитирует агентство Макарову.

По предварительным данным, выпало от 10 мм до 20 мм осадков, точное количество будет подсчитано к концу дня. Уточняется, что данное число ниже июньских показателей, когда количество осадков составило 60 мм.

«В ближайшие пять дней будут дожди, будут грозы. Температура будет колебаться в небольших пределах, близких к норме. Будет по-летнему неустойчивая погода, в том числе солнечная», -— сказала специалист.