Капитан сборной Германии по футболу поблагодарил в открытом письме организаторов Кубка конфедераций в России, а также всех болельщиков за проведение соревнований. Об этом написало агентство ТАСС.

«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность», — говорится в письме.

Футболист отметил высокий уровень организации турнира, а также выразил благодарность за «всегда присутствующее чувство безопасности».

По его мнению, Россия готова к проведению чемпионата мира в 2018 году.

«Наше лето в России приближается к концу, теперь осталось только сыграть финал в Санкт-Петербурге. Мы говорим спасибо, спасибо и до свидания. И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году», — написал он в своем письме.