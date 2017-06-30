Капитан сборной Германии поблагодарил организаторов Кубка конфедераций
Капитан сборной Германии по футболу поблагодарил в открытом письме организаторов Кубка конфедераций в России, а также всех болельщиков за проведение соревнований. Об этом написало агентство ТАСС.
«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность», — говорится в письме.
Футболист отметил высокий уровень организации турнира, а также выразил благодарность за «всегда присутствующее чувство безопасности».
По его мнению, Россия готова к проведению чемпионата мира в 2018 году.
«Наше лето в России приближается к концу, теперь осталось только сыграть финал в Санкт-Петербурге. Мы говорим спасибо, спасибо и до свидания. И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году», — написал он в своем письме.