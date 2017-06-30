Счета топ-менеджера «Роснано» суммой более 400 тыс. рублей арестованы
Банковские счета управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова арестованы. Соответствующее постановление издал Басманный суд Москвы. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Суд наложил арест на банковские счета Горькова на общую сумму 400 тыс. рублей», — цитирует агентство Цареву.
Андрей Горьков обвиняется в махинациях на сумму более 700 млн рублей. Он был задержан 10 июня и на данный момент находится в СИЗО. Ему предъявляется обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Своей вины Горьков не признает.
По версии следствия обвиняемый под видом расчетно-кассового обслуживания размещал денежные средства (от 460 млн до 740 млн рублей) «Роснано» в ООО «КБ «Смоленский банк», финансируя деятельности банка. После отзыва у данного банка лицензии стало известно, что АО «Роснано» лишилось более 738 млн рублей.