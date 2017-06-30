Банковские счета управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова арестованы. Соответствующее постановление издал Басманный суд Москвы. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд наложил арест на банковские счета Горькова на общую сумму 400 тыс. рублей», — цитирует агентство Цареву.

Андрей Горьков обвиняется в махинациях на сумму более 700 млн рублей. Он был задержан 10 июня и на данный момент находится в СИЗО. Ему предъявляется обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Своей вины Горьков не признает.

По версии следствия обвиняемый под видом расчетно-кассового обслуживания размещал денежные средства (от 460 млн до 740 млн рублей) «Роснано» в ООО «КБ «Смоленский банк», финансируя деятельности банка. После отзыва у данного банка лицензии стало известно, что АО «Роснано» лишилось более 738 млн рублей.