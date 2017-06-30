Рисунок Виктора Цоя «Без названия (Битва)» был продан на аукционе за 250 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд» в пятницу.

Как уточняется, набросок музыкант нарисовал фломастером в 1987 году.

«На торгах <…>, посвященных современному искусству, был продан рисунок Виктора Цоя «Без названия (Битва)» из частной коллекции. Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. Он был продан по номиналу — за 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На торгах также была продана работа «Выход» Владимира Дубосарского. Она ушла за 280 тыс. рублей.

Картину «ГАИ» из серии «На три буквы» Ильи Китупа купили за 330 тыс. рублей.