В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Сыктывкара Романа Зенищева, обвиняемого в получении миллионных взяток.

В 2006 году чиновник пообещал группе лиц создать условия для максимального извлечения прибыли от пассажирских перевозок. В частности, Зенищев способствовал победе подконтрольных взяткодателям транспортных организаций в открытых конкурсах, в результате чего с последними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Всего за период с 2007 по 2011 год Зенищев получил от взяткодателей более 3,7 млн рублей наличными, а также выгоду имущественного характера на сумму 10 млн рублей. Ранее суд признал Зенищева в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.