После выборов президента будут подготовлены предложения по реорганизации Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) под актуальные задачи, сообщила «Известиям» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эксперты полагают, что за девять месяцев ЦИК определит для РЦОИТ новые задачи, а часть его функционала комиссия может забрать себе для экономии государственного бюджета. Пока же концепцию освещения президентских выборов 2018 года, которую должен был подготовить центр, разработает сам Центризбирком, утверждает собеседник «Известий», знакомый с ситуацией.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с «Известиями» подтвердила планы по реформированию подразделения — по ее словам, оно может начаться после марта 2018 года.

— Пока никаких изменений не будет. После выборов президента будут подготовлены предложения о его реорганизации под актуальные задачи, — сказала она.

Еще один собеседник «Известий» в ЦИК отметил в качестве «заслуживающей внимания» идею «растворить его (РЦОИТ. — «Известия») среди прочих подведомственных структур, лишив самостоятельности». Источник согласен с тем, что избирательной системе необходима структура, которая занимается обучением организаторов выборов. Однако, говоря о РЦОИТ, он напомнил, что частая смена руководителей центра связана с «неприятными историями нецелевого расходования бюджетных средств».

Ранее сообщалось о том, что на центр возложена задача по подготовке концепции освещения президентских выборов 2018 года. Однако источник «Известий», знакомый с ситуацией в РЦОИТ, рассказал, что эту концепцию теперь пишет сам Центризбирком.

— РЦОИТ готовил ее проект, дальше дорабатывать будет ЦИК. Информационно-разъяснительную деятельность и ее концепцию доработать можно только после отработки технологии учета мобильных избирателей. По плану это должно было завершиться в июне, — уточнил он.

Мнение экспертов

Эффективность РЦОИТ была довольной низкой, специальных функций центр не имел, поэтому их без проблем можно передать кому-либо еще, полагает руководитель экспертно-консультативной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин. По его мнению, эти функции может взять на себя Центризбирком.

— Например, центр занимался обширной издательской деятельностью — издавал методические, аналитические, исторические материалы. Но во всех этих изданиях было сказано, что РЦОИТ делает это совместно с ЦИК. Поэтому Центризбирком может создать отдельное управление или расширить свой издательский отдел и самостоятельно этим заниматься. Включить или исключить РЦОИТ из ЦИК — единственное, что изменится, так это смета и бюджет работы комиссии. Не станет отдельной строки, будет управление, — пояснил эксперт.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ, главы Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, сейчас Центризбирком взял паузу, чтобы сформулировать новые задачи РЦОИТ для повышения его эффективности.

— Надо решить, нужен ли он в таком формате или лучше его полномочия отдать ЦИК в целях экономии госбюджета. Подход прагматичный. Пауза необходима, чтобы понять задачи, функции и потенциал этого органа, который находится на государственном финансировании. И реорганизация может быть одним из вариантов достижения этих целей. Переформатировать его стоит и в условиях новых тенденций, по которым начинает жить общество, — уверен эксперт.

Только в 2017 году на обеспечение деятельности и выполнение мероприятий РЦОИТ было распределено 90,3 млн рублей бюджетных ассигнований. На 2018 год ЦИК утвердил на те же цели общую сумму расходов в размере 109,8 млн рублей.