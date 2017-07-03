В российский прокат выходит фильм «Человек-паук: Возвращение домой» режиссера Джона Уоттса. Корреспондент «Известий» встретилась с исполнителем заглавной роли британцем Томом Холландом на Pinewood Studios в Атланте, штат Джорджия.

— Вашего антагониста в фильме играет Майкл Китон. Как вам, совсем молодому актеру, работалось с такой знаменитостью?

— Это было всё равно как если бы сбылась моя мечта. Во время съемок по сюжету я должен был его ударить. Я говорю: как же я могу ударить Майкла Китона? У меня рука не поднимется! А он: давай, ударь! Я ударил, но так, чтобы не причинить боли, а он: нет, ударь по-настоящему! Я говорю: ладно — и звезданул его. И это было прежде, чем сделали дубль. Для меня как актера было очень важно вступить в реальный физический контакт. Вообще-то я не тот человек, которому нравится, когда его бьют. Этим, очевидно, мы с Майклом отличаемся (смеется).

— Это метод такой — бить?

— Как вам сказать… Мы были захвачены динамикой момента и находились в тесном контакте. Думаю, по моему лицу с «грязным» макияжем видно, что это был очень напряженный эпизод. Было важно сделать так, чтобы мы сопереживали случившееся.

— Вы как-то специально готовились к этому фильму?

— В детстве я занимался танцами и гимнастикой, участвовал в шоу под названием «Билли Эллиот» в Вест-Энде, и это, конечно, помогло мне подготовиться к съемкам. Но когда я впервые приехал сюда, на Pinewood Studios, то целый месяц только тем и занимался, что прыгал, падал, катался по полу, делал сальто и поднимался в воздух на проводах. Мне нужно было научиться не чувствовать дискомфорта на высоте 30 футов и падать с этой высоты. Так что да, меня хорошо тренировали, и этим занимались самые лучшие специалисты.

— Как вы реагировали, когда узнали, что вас утвердили на роль Человека-паука?

— О, это был совершенно сумасшедший день. Я играл в гольф с папой и проиграл, а это никогда к добру не приводит (смеется). Потом просматривал Instagram на своем телефоне, когда вдруг пришло сообщение от Marvel, приглашающее всех посмотреть, кто же стал следующим Человеком-пауком. Я подумал: ничего себе! — и достал компьютер. Зашел на веб-сайт Marvel, и первая же открывшаяся страница была посвящена Человеку-пауку.

На тот момент я был счастлив уже тем, что дошел до второй кинопробы и имел честь познакомиться с Робертом Дауни-младшим и Крисом Эвансом. А когда я прочитал новость, что выбор пал на меня, то был вне себя от счастья, кричал, бегал по дому, ужасно перепугал свою бедную собаку, а мой младший брат Гарри предположил, что всё это — проделки хакеров. Но это оказалось правдой.

— Ваш герой Питер Паркер — 16-летний подросток, которому вдруг перепадает невероятная мощь. Почему он вызывает такую симпатию у зрителей?

— Думаю, это объясняется тем, что Питер Паркер — совершенно заурядный человек и переживает то же, что и любой подросток. Здорово наблюдать, как он вдруг получает потрясающие возможности и попадает в сумасшедший мир. Это мечта любого парня, я сам мечтал об этом и мечтаю до сих пор. Мне больше других удалось приблизиться к тому, чтобы стать Человеком-пауком. Так что я чувствую, какое наслаждение получает этот парнишка от осознания своих новых возможностей.

— У вашего персонажа масса энергии. Похоже, что и у вас тоже.

— Да, я очень энергичный человек и рад, что могу использовать свою энергию на работе. Но изюминка этого фильма в том, что новоявленный супергерой не знает, как это — быть супергероем. Он еще не обнаружил границ своих возможностей и не понимает, на что способен. И вот вы видите, как он открывает в себе новые качества и учится их применять. Это очень увлекательно.

— В детстве вы устраивали костюмированные дни рождения в стиле Человека-паука или что-то вроде этого?

— Да, конечно. И если бы кто-нибудь нарядился Человеком-пауком, я бы сказал: послушай, приятель, это мой костюм (смеется). Забавно, но мой брат Патрик всё еще спит под моим старым одеялом с изображением Человека-паука. А ведь этому одеялу уже, наверное, лет десять. Пора бы купить новое (смеется).

— Чем, как вам кажется, сыгранный вами Человек-паук отличается от персонажей, роли которых исполняли Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр?

— Они так замечательно сыграли, что трудно не поддаться их влиянию. Но очевидная разница в том, что я гораздо младше. Мы возвращаем Питера в старшие классы школы, и теперь он интегрирован во вселенную, в которой он не единственный супергерой. Поэтому интересно смотреть, как он старается им подражать. Но он еще маленький и он еще слишком мало знает…

— Трудно было вам, британцу, «подцепить» американский акцент? Какое американское шоу вы смотрели, когда готовились к съемкам?

— Американский акцент не такой уж сложный, но проблема в том, что меня тянуло говорить с южным акцентом. Ведь съемки проходили в Джорджии. Кроме того, мне почему-то сложно было произнести словосочетание «Человек-паук» на американский манер, а это очень важно для фильма. Что же до американского телевидения, то в детстве мне нравились «Друзья». А еще — «Во все тяжкие», классная вещь.

— Какие эпизоды, в которых вы снимались, можно назвать самыми удачными? Может быть, те, о которых вы можете сказать: «Поверить не могу в то, что я это сделал!»?

— Самым запоминающимся был эпизод, выложенный, между прочим, в интернете, когда я останавливаю похитителя велосипедов. Я завис посередине улицы в костюме Человека-паука и наблюдал за людьми, которые проходили мимо, скользили мимо меня глазами, потом вдруг удивленно оглядывались и начинали выяснять, что, собственно, происходит. Смотрите, это же Человек-паук!

Я тогда пережил совершенно нереальные ощущения. Но самым сильным впечатлением для меня стало посещение детской больницы. Мы переоделись в костюмы и пошли всей командой Marvel проведать детишек. То, как они реагировали на костюм... О, это был самый волшебный эпизод за всё время съемок!

Справка «Известий»

Человек-паук (англ. Spider-Man) — супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко в 1962 году. С ростом популярности персонаж вышел в сферу телевидения, видеоигр и кинофильмов. В разное время его играли актеры Тоби Магуайр (трилогия Сэма Рэйми), Эндрю Гарфилд (дилогия Марка Уэбба), Том Холланд («Первый мститель: Противостояние» и последующие фильмы в рамках кинематографической вселенной Marvel).