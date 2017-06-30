Строители завершили проводить строительно-монтажные работы по монтажу конструкции фонтана на площади Юности в Ярославле.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», на сегодняшний день реконструкция городского объекта ведется в соответствии с графиком. В ближайшее время специалистам предстоит провести работы по оформлению территории. Предполагается, что пешеходная поверхность фонтана будет выложена безопасной нескользящей гранитной плиткой, после чего специалисты установят световое и музыкальное оборудование. Ожидается, что музыкальное сопровождение будет представлено произведениями классической музыки.

Помимо этого, в рамках благоустройства на площади отремонтируют и частично заменят тротуарное покрытие, обновят газоны, а также появятся новые цветники, фонари, малые архитектурные формы, детская площадка. Завершить работы планируется в августе текущего года.