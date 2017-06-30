Россия и Белоруссия смогут на равных конкурировать с мировыми производителями, если сторонам удастся восстановить темпы экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания высшего государственного совета.

Российский лидер подчеркнул, что у обеих стран есть резервы, чтобы торговлю между Россией и Белоруссией вернуть на траекторию устойчивого роста.

«Для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между нашими экономиками торговые и инвестиционные барьеры и в целом проводить согласованную экономическую политику», — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что если Минск и Москва уделят внимание этим вопросам и будут двигаться в указанном направлении, то производители двух стран смогут на равных конкурировать с мировыми лидерами. Кроме того, президент заявил, что в течение 2018–2022 годов власти России и Белоруссии будут особое внимание уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории государств, а также доступа компаний и предприятий на рынки друг друга.