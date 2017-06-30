Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки вооружений на Тайвань, который Китай считает своей провинцией, и ввела санкции против одного китайского банка, судоходной компании и ряда частных лиц за ведение незаконного бизнеса с Северной Кореей. Как отмечают эксперты, во многом это выглядит как попытка США вынудить Китай усилить давление на Пхеньян. Тем не менее считать нынешние меры свидетельством ужесточения американской политики на китайском направлении всё же не стоит.

О намерении США ввести санкции против ряда китайских компаний, которые, по убеждению Вашингтона, способствуют отмыванию денег в интересах северокорейского режима, госсекретарь США Рекс Тиллерсон открыто предупреждал Пекин еще пару недель назад. Впрочем, тогда речь шла сразу о 10 компаниях и банках, тогда как вчера в черный список попал небольшой Bank of Dandong, одна судоходная компания и два частных лица.

И, возможно, этот скромный черный список не привлек бы особого внимания СМИ, если бы одновременно с санкциями Белый дом не объявил о «зеленом свете» на продажу американского оружия на сумму $1,4 млрд Тайваню.

Обещание поставлять острову вооружения и защищать его в случае конфликта с материком прописаны в Акте об отношениях с Тайванем 1979 года. Однако любые, даже незначительные оружейные сделки Вашингтона с Тайбэем неизменно сопровождаются решительным недовольством и протестом Пекина, ведь Тайвань является неотъемлемой частью единого Китая, а военное сотрудничество США со своей провинцией воспринимается как подрывающее принцип «одного Китая».

В четверг, реагируя на решения администрации Трампа, посол Китая в США Цуй Тянькай назвал действия Вашингтона «противоречащими духу договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров двух стран в Мар-а-Лаго» (резиденции Дональда Трампа во Флориде, где он принимал в апреле лидера Китая Си Цзиньпина). А в пятницу на пресс-брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Пекин направил в Вашингтон ноту протеста как в связи с односторонними санкциями, так и в связи с решением поставить Тайваню новую партию вооружений .

Примечательно, что всего за два дня до нынешних событий США вставили еще одну «шпильку»: Госдеп США представил свой ежегодный доклад по проблеме торговли людьми (Trafficking in Persons Report), где Китай впервые попал в список стран, которые, по убеждению США, смотрят сквозь пальцы на проблему трудовых лагерей и принудительный труд.

Но главное, сообщение о санкциях и поставках оружия на Тайвань произошло спустя всего неделю после дебютной встречи высокопоставленных американских и китайских дипломатов и военных в Вашингтоне. Этот диалог задумывался как площадка для нахождения точек соприкосновения между военными и дипломатами двух стран. Но — во многом из-за открыто выражаемого американскими чиновниками недовольства тем, что Пекин недостаточно давит на Пхеньян, — встреча никаких прорывов не принесла.

Судя по тону большинства западных изданий, нынешние решения по санкциям и оружию — очередная попытка заставить Пекин активизироваться на северокорейском направлении. Даже пресса Тайваня, чьи власти давно и упорно призывали США санкционировать продажу на остров оружия, выражают не столько радость, сколько опасения, что Тайвань может оказаться разменной монетой в геополитических играх США с Китаем. Отметим, что конгресс США имеет право в течение 30 дней представить возражения относительно поставок вооружений на остров.

Впрочем, замдиректора ИСАА Андрей Карнеев считает, что подоплека последних событий скорее в том, что американцы «любят показывать, кто главный в паре «США–Китай».

— Американская элита очень болезненно переживает то, что Китай быстро наращивает экономическую мощь и ведет себя как страна, которая вот-вот перегонит Америку по показателям ВВП, и американцам всё время хочется показать, что китайцам следует вести себя как страна, которая признает доминирующую роль США, — сказал эксперт-китаист «Известиям».

Потому нынешние меры не следует рассматривать как поворот к реальному ужесточению в политике США в отношении Китая, убежден Андрей Карнеев.

— На протяжении всех последних месяцев США чередовали роль «плохого и хорошего полицейского». Наверняка мы и дальше будем видеть череду негатива наряду с какими-то позитивными сигналами, — резюмировал эксперт.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал объявить Китай валютным манипулятором и ввести против китайского экспорта 45-процентные тарифы, но позднее эта идея особо не звучала. Напротив, Пекин и Вашингтон сумели договориться о взаимных льготах для компаний друг друга. Сначала американский лидер намекал, что принцип «одного Китая» — отнюдь не догма, затем заверял КНР в приверженности США этому принципу.

Качнется ли маятник настроений США в позитивную сторону после нынешнего «холодного душа», станет яснее уже на будущей неделе по итогам двусторонней встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге.