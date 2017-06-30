В Москве пробки могут достигнуть девяти баллов из-за грозы и ливней, сообщает сервис «Яндекс.пробки».

Отмечается, что по состоянию на 17.00 загруженность столичных дорог достигла восьми баллов.

МЧС ранее сообщало о стихии, надвигающейся на столичный регион. 30 июня в Москве прошли сильные ливни, грозы с градом и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

По данным Гидрометцентра, такая погода сохранится в Москве и области до субботы, 1 июля.

По данным МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.

«Непогода может существенно осложнить движение в Москве — пробки в вечерний час-пик, скорее всего, достигнут девяти баллов. С 15.00 до 17.00 загруженность столичных дорог по шкале «Яндекс.пробки» оценивалась в восемь баллов», — говорится в сообщении сервиса.

Также отмечается, что 30 июня были зафиксированы самые ранние за последние два месяца семибальные пробки в Москве.