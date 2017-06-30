Минимум 10 автомобилей в разных районах Москвы повреждены в результате падения деревьев из-за непогоды в Москве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что точно известно об инцидентах на улицах летчика Бабушкина, Флотской, Онежской, Грина и Менжинского. Также источник сообщил о провале грунта в Мрузовском переулке, из-за чего автомобиль провалился под землю. Информации о пострадавших нет.

Ранее «Известия» писали об ограничении движения поездов на МЦК по часовой стрелке из-за упавшего дерева.