Движение на МЦК восстановлено, аварийно-восстановительные службы закончили работы на месте падения дерева. Поезда ходят в штатном режиме, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЦК.

«Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение «Ласточек» по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме — электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях», — говорится в сообщении.

Для восстановления движения готовят к выпуску резервные составы.