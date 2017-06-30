Российские легкоатлеты не поедут на юношеский чемпионат мира в Кении из соображений безопасности. Об этом заявил вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Вместе с тем он выразил удовлетворение тем фактом, что девять российских атлетов были допущены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до выступлений на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. В то же время он отметил, что тренеры и персонал легкоатлетической сборной РФ были лишены права поехать в Кению, сообщает RT cо ссылкой на ТАСС.

Сборная РФ отказалась от поездки в целях безопасности, поскольку невозможно было туда отправить юных спортсменов без сопровождения. Также Борзаковский отметил, что для поездки в Кению спортсменам необходимо было сделать различные прививки в кратчайшие сроки.

От участия в чемпионате мира в Кении по соображениям безопасности отказались команды Австралии, США, Великобритании, Японии, Швейцарии и Южной Кореи. Юношеский чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Найроби с 12 по 16 июля и станет последним юношеским первенством мира в истории.