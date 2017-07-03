Минпромторг согласился пересмотреть свои предложения о «радиусах трезвости» в 30–50 м, которые должны разделять торгующие спиртным магазины и образовательные и медицинские учреждения. Не последнюю роль в таком решении сыграла позиция московских властей, по мнению которых реализовать эту норму не позволит плотность городской застройки. Ранее проект уже был согласован с министерствами, против выступал лишь Минздрав. Чиновники от здравоохранения были уверены, что действующие радиусы — в некоторых регионах они достигают 1 км — способствуют охране здоровья населения.

Столичный департамент торговли и услуг раскритиковал предложение Минпромторга о допустимых расстояниях в 30–50 метров между магазинами с алкоголем и зданиями, в которых реализация спиртного запрещена. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного ограничены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, а также на рынках и вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и в местах нахождения источников повышенной опасности. Запрещается торговля алкоголем и на прилегающей к перечисленным объектам территории. Минпромторг предложил дифференцировать ее размер: по мнению чиновников, в зависимости от типа здания радиус прилегающей территории может составлять от 30 до 50 м.

Сформированный Минпромторгом проект постановления правительства о «радиусах трезвости» рассматривался 29 июня в ходе межведомственной рабочей группы по вопросам алкогольного рынка в Минэкономразвития. С конца 2012 года размер подобных прилегающих территорий устанавливается местными властями: по России он колеблется от 300 м до 1 км. Поэтому Минпромторг предложил новый подход в проекте постановления правительства: ведомство считает возможным на федеральном уровне установить фиксированный размер прилегающих территорий в рамках 30–50 м. Однако московские власти сочли предложения министерства нереализуемыми в столице, рассказали «Известиям» участники рабочей группы.

— На заседании правительство Москвы отметило невозможность практического применения ряда положений проекта постановления в городе из-за нескольких причин. Например, особенностей территориального устройства, принципа организации местного самоуправления, плотности столичной застройки и большого количества объектов различного уровня подчиненности и их тесного переплетения, — уточнил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства, присутствовавший на заседании рабочей группы.

— То есть, реализуя предлагаемые нормы, город может получить несколько магазинов со спиртным в одном доме, тогда как в другом не будет ни одного, — добавил другой собеседник «Известий».

В Минпромторге подчеркнули, что «в процессе обсуждения проекта на заседании рабочей группы были сформулированы рекомендации от субъектов Российской Федерации, в том числе правительства Москвы, экспертов рынка в части механизма определения конкретных размеров прилегающих территорий». В итоге предложения будут дополнительно проработаны, уточнили в министерстве. В Минэкономразвития «Известиям» также сообщили, что доработкой проекта постановления займется Минпромторг.

Столичный департамент торговли и услуг, а также его глава Алексей Немерюк комментариев не предоставили. При этом на официальном сайте департамента торговли и услуг Москвы указано, что розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии менее 100 м от детских и образовательных организаций, студенческих общежитий, библиотек, оптовых и розничных рынков запрещена. В случае с медицинскими организациями, вокзалами, аэропортами, станциями метро, железнодорожными платформами, спортивными площадками и объектами военного назначения это расстояние составляет до 25 м.

Таким образом, в ряде случаев в столице предлагаемые Минпромторгом корректировки приближают магазины со спиртным к объектам, в которых торговля алкоголем запрещена, в других — отдаляют.

Ранее в Минпромторге «Известиям» сообщали, что не поддерживают предложение о наделении властей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя полномочиями по определению прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. По мнению министерства, «единый способ расчета прилегающих территорий, единые точки отсчета, а также предельные максимальные значения расстояний должны быть установлены на федеральном уровне».

Весной 2017 года Минфин выступал с предложением о наделении этих трех городов федерального значения полномочиями по установлению порядка определения прилегающих территорий — речь шла о поправках в 171-ФЗ. Однако на совещании у вице-премьера Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль, инициативу раскритиковали и исключили из проекта поправок, следует из протокола заседания от 30 мая. В Минфине не предоставили комментариев.

Напомним, Минздрав выступает против предлагаемых Минпромторгом размеров «радиусов трезвости». В министерстве сочли, что запрет продажи алкоголя на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям и т.д., содействует снижению плотности розничной сети торговли спиртным и способствует охране здоровья населения, профилактике потребления алкогольной продукции и предупреждению травматизма и насильственной преступности.

Представитель торговой сети «Дикси» в разговоре «Известиями» отметил, что создаваемые обременения бизнесу «непропорциональны» тому социальному эффекту, который дает прилегающая территория.