Стокгольмский Арбитражный суд вынес решение о взыскании с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» более $1,7 млрд. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

«Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража. По предварительной экономической оценке, в соответствии с этим решением взыскания с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышают $1,7 млрд», — заявил Миллер.

При этом глава «Газпрома» отметил, что компания недовольна некоторыми решениями судей.

Вместе с тем аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, пояснил Миллер.

Он отметил, что «Газпром» принял решение обжалось промежуточное решение в апелляционном суде Швеции.