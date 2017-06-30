Жители одного из районов Волгограда пожаловались на неприятный запах гари. Дискомфорт усугубляется жаркой погодой, которая прочно установилась на этой неделе в регионе.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной запаха стал дым от пожара в балке недалеко от жилого массива. Огнем были охвачены отдельные участки. Горел растительный мусор и камыши.

Общая площадь возгорания составила около 100 кв. м. Угрозы распространения огня на жилые дома не было, однако очаг не могли локализовать в течение трех часов. Очевидцы рассказывали, что работу пожарным осложняла жаркая и сухая погода, сообщает novostivolgograda.ru.