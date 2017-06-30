Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с ветеранами спецподразделения «Альфа» — героем СССР командиром управления А КГБ СССР – ГУО РФ Геннадием Зайцевым и президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергеем Гончаровым. Глава региона поблагодарил ветеранов спецподразделения за визит в Тульскую область и работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках визита в регион Геннадий Зайцев также встретился с тульскими юнармейцами и воспитанниками Тульского суворовского училища, где состоялась презентация его книги «Спецназ «Альфа»: дела и люди». Один из экземпляров издания ветеран спецподразделения подарил Алексею Дюмину, сообщает ИА «Тульские новости».

Антитеррористическое подразделение «Альфа» в составе 5-го отдела Службы охраны дипломатических представительств 7-го управления КГБ при Совете министров СССР было образовано 29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Оно стало первым в истории отечественных спецслужб подразделением по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. Первоначально в секретную группу входили порядка 30 человек — офицеры из рядов Комитета государственной безопасности.

За мужество и отвагу более 500 сотрудников управления А отмечены государственными наградами. Среди них есть Герои Советского Союза и Герои России, некоторые получили это звание посмертно.