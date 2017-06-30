Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщает «РИА Новости».

Александр Лукашенко отметил, что готов дать поручение кабмину проработать вопрос по отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

«Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам», — подчеркнул он.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства. Она попросила поручить этот вопрос министрам связи двух государств.