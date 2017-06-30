Трое подозреваемых в распространении наркотиков задержаны в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Одного из наркокурьеров поймали во время мероприятий по перекрытию каналов поставки наркотиков путем перевозки по железнодорожному транспорту. У женщины был обнаружен амфетамин. Отмечается, что вещество было изготовлено кустарным способом. Позже задержанная раскрыла личности подельников, которые изготовляли наркотическое средство и организовывали подпольные нарколаборатории на территории московского региона. Группа состоит из граждан России и Украины.

«Наркотические средства фигуранты поставляли железнодорожным транспортом в различные регионы Российской Федерации, в том числе на территорию Приволжского, Северо-Западного, Центрального округов», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Оперативники изъяли около 1 кг амфетамина. На данный момент возбуждено уголовное дело, задержано трое подозреваемых, все они дают показания.

«Продолжается установление других возможных каналов транспортировки наркотиков в регионы Российской Федерации и лиц, причастных к ним», — сказано в сообщении.