Следователи сегодня вызвали на допрос лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в связи с расследованием о финансовых махинациях. Об этом пишет Le Point со ссылкой на AFP.

По данным источников, Лен Пен была вызвана следователями во второй половине дня в связи с возможным началом расследования в отношении нее.

Предполагается, что «Национальный фронт» осуществлял выплаты некоторым своим сотрудникам во Франции через фонды Европарламента. Расследование ведется в отношении двух ассистентов евродепутатов.

Следствие полагает, что деньги перечислялись на счет главы партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе, которую подозревают в укрывательстве.