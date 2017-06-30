Пробки в Москве в пятницу, 30 июня, могут достигнуть девяти баллов из-за непогоды.

Об этом заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Пробки».

«Непогода может существенно осложнить движение в Москве — пробки в вечерний час пик, скорее всего, достигнут 9 баллов. На 15:00 загруженность столичных дорог по шкале «Яндекс.Пробок» оценивалась в 8 баллов», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

При этом в сервисе мониторинга подчеркнули, что в этот день впервые за два месяца были зафиксированы самые ранние пробки в 7 баллов, такой величины они обычно достигают к 17:00.