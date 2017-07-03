Думский комитет по делам женщин не решается рекомендовать депутатам отклонить законопроект о равноправии мужчин и женщин, который вносил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») в 2003 году, будучи еще рядовым депутатом. Об этой коллизии «Известиям» рассказал источник в руководстве парламента. В комитете эту информацию отрицают и говорят, что инициативу еще не рассматривали. Соавтор законопроекта Екатерина Лахова заявила «Известиям», что считает его уже неактуальным.

Свою работу седьмой созыв Госдумы начал с расчистки «законодательных завалов» — избавления от старых и уже неактуальных проектов. По инициативе спикера ГД Вячеслава Володина в конце 2016 года была создана специальная работая группа, которая, в частности, порекомендовала законотворцам до мая 2017-го провести ревизию своих инициатив и отозвать устаревшие. Например, правительство РФ отказалось от 15 законопроектов. Согласно статистике, в думском портфеле остаются еще 33 законопроекта, внесенные в первом–четвертом созывах — с 1994 по 2007 годы. Те, которые автор инициативы не может отозвать, палата отклоняет. Так, в ближайшую неделю планируется отклонить законопроект о порядке принятия федеральных законов, который вносил в парламент в 1997 году экс-президент Борис Ельцин.

В комитете по вопросам семьи, женщин и детей тоже есть свой «раритет» — законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации». Его в 2003 году внесли в парламент депутаты Екатерина Лахова (сейчас сенатор от Брянской области) и Вячеслав Володин (спикер Госдумы седьмого созыва).

Источник «Известий» в руководстве ГД рассказал, что глава комитета Тамара Плетнева (КПРФ) предлагала Вячеславу Володину отозвать этот документ, так как отклонять ей его «неудобно». Собеседник также пояснил, что на данный момент законопроект не отозван.

Сама Тамара Плетнева от комментариев отказалась. В приемной комитета «Известиям» сообщили, что к работе над законопроектом комитет не возвращался и не предлагал его авторам «забрать» инициативу.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман обратила внимание на то, что законопроект был принят в первом чтении, а после этого инициатор уже не может его отозвать — документ надо либо отклонять, либо принимать во втором чтении.

— Это может быть неловко, учитывая личности авторов. Но в рамках политики разбора «законодательных завалов», которую проводит новое руководство Госдумы, это вполне можно сделать, — сказала «Известиям» Екатерина Шульман.

Она полагает, что законопроект можно отклонить, сославшись на Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, которую правительство утвердило весной 2017 года. По словам эксперта, в документе учтен и ряд положений из законопроекта — по крайней мере, в нем описана сходная проблематика.

Документ направлен, в частности, на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к работе на руководящих постах: в федеральных, региональных органах исполнительной власти, а также в судах, прокуратуре, на гражданской и муниципальной службе. Также он предлагает ввести для представителей обоих полов одинаковые условия при приеме на работу и равную зарплату за идентичные обязанности. Отдельно оговаривались равные права на включение в списки кандидатов от политических партий, а также на представительство в руководящих органах партий.

Этот законопроект Госдума приняла в первом чтении в 2003 году, а в 2011-м комитет по делам семьи, женщин и детей переписал его ко второму чтению, несмотря на отрицательный отзыв правительства — кабмин указывал, что инициатива во многом дублирует уже действующее законодательство. В доработанной версии появилась норма о предельном уровне гендерного дисбаланса при назначении сенаторов, членов правительства, Центризбиркома и глав регионов: не менее 40% представителей одного из двух полов (то есть мужчин или женщин может быть большинство, но перевес должен быть небольшим). Предлагалось также увязать финансирование прошедших в Госдуму партий с соотношением числа мужчин и женщин в их федеральном списке. Кроме того, в законопроекте появился запрет на сексуальные домогательства на работе.

Один из авторов проекта, сенатор Екатерина Лахова (в 2003 году — депутат ГД) сказала «Известиям», что документ в таком виде уже потерял свою актуальность. Весь смысл этого закона заключался в продвижении женщин на уровень принятия решений, говорит Екатерина Лахова, а сейчас спикером Совета Федерации является Валентина Матвиенко, Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова, Центробанк — Эльвира Набиуллина, уполномоченным по правам человека назначена Татьяна Москалькова, а главой ЦИК — Элла Памфилова. Теперь всё зависит от того, как сами женские организации и объединения будут работать с политическими партиями, уверена Екатерина Лахова.

Замглавы профильного комитета Оксана Пушкина (ЕР) считает, что законопроект Вячеслава Володина можно взять за основу для того, чтобы прописать на законодательном уровне механизм реализации существующих российских правовых норм и международных актов о правах женщин.

— Документ нужно переработать с учетом реалий сегодняшнего дня, — пояснила она «Известиям».

Гендерное равноправие в России закреплено в Конституции, но женщины на практике сталкиваются с дискриминацией и нарушением своих прав. В частности, согласно цифрам, которые в феврале 2017-го привела вице-премьер Ольга Голодец (еще один пример назначения женщины на высокий пост в России), россиянки за работу в среднем получают на 28% меньше мужчин, тогда как в Европе эта разница составляет около 16%.