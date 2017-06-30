Перед началом Международного финансового конгресса (МФК), который состоится в Санкт-Петербурге, участников ждет целый ряд мероприятий, сообщается в пресс-релизе МФК.

В «нулевой день» конгресса состоится несколько круглых столов, на которых обсудят рынок управления активами, основные направления регулирования деятельности управляющих компаний, рынок долгосрочных инвестиций в России и развитие небанковсого финансирования.

Помимо этого, Национальная ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) планирует обсуждение актуальных вопросов деятельности НПФ.

МФК — ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который традиционно собирает признанных экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур. Его проводит Российский Центробанк, В этом году конгресс состоится с 12 по 14 июля 2017 года в Санкт-Петербурге.