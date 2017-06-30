В Нижнем Новгороде появится рабочая группа по сохранению Почаинского оврага. Жители выступают против застройки зеленой территории.

Городским властям предстоит рассмотреть вопрос о смене назначения этого места. Так как там обнаружены краснокнижные растения, предлагается оставить овраг рекреационной зоной, передает ИА «НьюсНН».

Горожан призвали принять участие в обсуждении проблемы. Между тем проект застройки территории получил положительное заключение Главгосэкспертизы. В ноябре прошлого года инвестор провел укрепление коллектора.