Бывшего руководителя администрации главы Удмуртии подозревают в мошенничестве. Сегодня в квартире у Андрея Гальцина прошли обыски. Подробности следственных действий пока не приводятся.

Сам Гальцин, как сообщает ИА «Сусанин», не в курсе происходящего, он находится на отдыхе. Известно лишь, что в отношении экс-чиновника расследуются дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

По данным агентства, в 2016 году подчиненный Гальцина списал ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны на общую сумму более 100 тыс. рублей. Часть этого оборудования позже была передана Гальцину. Он пользовался этой техникой уже после своей отставки.

Андрей Гальцин возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии в то время, когда республикой руководил Александр Соловьев. В марте он ушел в отставку по собственному желанию.