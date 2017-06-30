Конституционный суд Австрии подтвердил законность изъятия в пользу правительства страны дома, где родился и провел первые три года своей жизни Адольф Гитлер. Об этом сообщил президент суда Герхарт Хольцингер.

Недвижимость находится по адресу: Зальцбургер Форштадт, дом 15, в городе Браунау-на-Инне.

«Экспроприация дома в Браунау, где родился Адольф Гитлер, путем принятия закона отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит конституции», — цитирует ТАСС Хольцингера.

Бывшая хозяйка дома Герлинда Помер не один раз отказывала правительству в продаже, в связи с чем государство вынуждено было брать его в аренду за €5 тыс. в месяц. При этом владелица недвижимости запрещала делать в помещении ремонт.

Передача дома в собственность государству позволит, по мнению суда, уберечь его от использования в качестве места памяти режима национал-социализма, пишет сайт «Комсомольской правды».

Федеральный закон об экспроприации недвижимости подразумевает выплату бывшим собственникам отступных. Министерство внутренних дел Австрии примет решение о размерах суммы выплаты.