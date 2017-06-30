В Московском метро опровергли информацию о потопе на станции "Филевский парк". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды платформу станции "Филевский парк" Филевской линии столичной подземки начало затапливать.

На данный момент все станции метро работают в штатном режиме, поезда следуют согласно графику. Уточняется, что все службы столичного метрополитена работают в усиленном режиме в связи с сильным ливнем в Москве.

"Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще во избежание скопления воды на открытых платформах. Проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.