С начала сезона в Тверской области зарегистрировано 3789 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, из них 1304 пациента — дети. Этот показатель превышает на 10,5% данные аналогичного периода прошлого года.

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 296 человек, в том числе 103 ребенка, экстренную серопрофилактику получили 67 человек. Как сообщает vedtver.ru, проведены акарицидные обработки на площади 505 га.

Клещевой энцефалит развивается через 1,5–3 недели после укуса. Вирус поражает серое вещество головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические нервы. Осложнения при заболевании в основном представлены вялыми параличами рук.