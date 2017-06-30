Позади остался очередной, 39-й, Московский международный кинофестиваль. Итоговый призовой расклад продемонстрировал верность курсу, взятому фильмом открытия, индийским эпиком «Бахубали» — ММКФ дрейфует на Восток.

Главный приз «Золотой святой Георгий» отправился в Китай: жюри во главе с иранцем Реза Миркарими покорила экодрама «Хохлатый ибис» Цяо Ляна. Лучшим актером стал кореец Сон Хенчу («Обычный человек»), а режиссером — Фикрет Рейхан из Турции («Желтая жара»), как и Россия, расположенной на стыке Европы и Азии.

— Фестиваль, как и ожидалось, получил некоторый крен в сторону Востока, что во многом отражает ситуацию в мировом кинопроцессе: сегодня кино энергично развивается и в странах Юго-Восточной Азии, и на Арабском Востоке, не говоря уж и об Индии, — отметил в беседе с «Известиями» программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. — По-моему, жюри проявило мудрость в своих решениях. Китайская картина действительно была одна из наиболее качественных в конкурсе. В отношении актерских наград могли быть варианты, но и те, на которых остановилось жюри, не вызывают вопросов. Премия турецкой картине тоже во многом справедлива.

Хотя Азия количественно доминировала в конкурсе, жюри не забыло и Европу. Главной актрисой смотра была признана Верена Альтенбергер за роль героиновой наркоманки в немецко-австрийской драме «Лучший из миров». В документальном конкурсе победителем стала «Опера» Жана-Стефана Брона (Франция, Швейцария) о закулисной жизни Парижской национальной оперы. В короткометражной секции лучшим признали 15-минутный фильм «Скорая помощь» Себастиана Торнгрена Вартина (Норвегия) об одном зловещем вызове местной «неотложки».

Приз зрительских симпатий ожидаемо получила трагикомедия Владимира Котта «Карп отмороженный» с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым, где в шутку подаренная рыба меняет взаимоотношения матери и непутевого сына.

Много наград завоевал новый фильм классика Рустама Хамдамова «Мешок без дна», бескомпромиссная черно-белая вариация на темы Акутагавы Рюноскэ, арабских сказок и русского фольклора. На счету картины — спецприз жюри главного конкурса, приз Федерации киноклубов «Колючий взгляд», диплом Федерации киноклубов России «За уникальную визуальную образность и поэтичность», а также один из призов жюри российской кинокритики.

— Нужно поддерживать такие штучные вещи, как «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, — размышлял в беседе с «Известиями» глава жюри прессы Андрей Шемякин. — Такого рода фильмы должны сниматься, потому что главное в кинематографе — это разнообразие. Раньше была формула «Кино для всех», а теперь, как мне кажется, она должна звучать по-другому — «Кино для каждого». Любой способ высказывания, любая художественная индивидуальность должна найти своего зрителя.

Всего, как отметили организаторы, в рамках основной программы показали 247 фильмов, а с учетом российской и короткометражной секций их общее число достигло 406. На фестивале прошло 443 сеанса, которые посетило более 33 тыс. зрителей.

По словам президента ММКФ Никиты Михалкова, фестиваль состоялся, но не избежал влияния кризиса. Хотя главные спонсоры продолжают участвовать, общий бюджет сокращается. Но на качестве фильмов программы это не отражается.

— Мы принципиально сокращались не за счет программ, количества фильмов, сеансов, а за счет звезд. Профессиональная часть немного сузилась, но не катастрофически, — заявил, подводя итоги смотра, Никита Михалков. — Был страх три года назад, когда начались санкции. Боялись ехать к нам, но у многих страх уже прошел. Приехали — спасибо. Нет — ну так нет. Главное, благодаря этому мы теперь увидели вдруг своих звезд, которых не замечали за блеском приезжих знаменитостей.

Впрочем, совсем без звезд фестиваль не обошелся. В Москву приехала итальянская актриса Орнелла Мути, которая честно отработала неделю в жюри главного конкурса. Кроме того, свою новую режиссерскую работу, социальную драму «Семь минут», лично представил выдающийся мастер европейского театра и кино Микеле Плачидо. На церемонии закрытия из рук Михалкова он получил ежегодный специальный приз «Верю»: «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского», а также признался, что не понимает, почему его «народ должен оборачиваться на Америку», и признался, что лично он, считающий своими учителями Пушкина, Достоевского, Чехова, «всегда оборачивался на великую Россию».

— Мне немного стыдно стоять на этой сцене. Вчера США и страны Евросоюза, в том числе моя родная Италия, решили продлить еще на полгода санкции против России. Это несправедливо! Поэтому сегодня я чувствую себя российским гражданином, — закончил свою речь Микеле Плачидо.