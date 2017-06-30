Движение транспорта будет ограничено в Йошкар-Оле на следующей неделе из-за проведения ремонтных работ на ТЭЦ-1 в период с 3 по 7 июля.

Как сообщает ИА «МариМедиа», ограничения коснутся всех видов транспорта на четной стороне улицы Пушкина и на участке от улицы Советской до Вознесенской.

Согласно предварительной договоренности с энергетиками, расписание движения троллейбусов № 2 и 8 меняться не будет. Однако окончательное решение будет принято в начале следующей недели, пояснили в администрации городского МП «Троллейбусный транспорт».