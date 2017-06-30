Чемпионат Центрального федерального округа по спортивному туризму на парусных катамаранах пройдет завтра в акватории Михайловского водохранилища в Курской области.

На соревнованиях ожидается рекордное число участников — более 20. В Железногорск приедут действующие чемпионы из Москвы, Подмосковья, Белгорода, Брянска, Ярославля, Орла и Воронежа, сообщили в региональной Федерации спортивного туризма, сообщает ресурс KurskCity.ru. Главные претенденты на победу — орловские спортсмены. Они уже дважды получали Кубок чемпионата ЦФО.

На берегу для болельщиков запланирована богатая культурная программа. Организаторы гонок анонсировали музыкальный фестиваль пиратской песни, который уже стал традиционным. Его участники будут выступать вместе с хедлайнерами фестиваля — рок-группой Corky bros.