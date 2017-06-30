В Государственную думу РФ направлен законопроект, нацеленный на регулирование деятельности агрегаторов такси. Документ внес первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Законопроект определяет понятие «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси», устанавливает особенности работы агрегаторов и их обязанности.

В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний момент деятельность агрегаторов таксомоторных услуг законодательно не урегулирована. Поэтому существуют риски предоставления агрегаторами недостоверной информации о качестве и безопасности транспортных услуг, влекущие за собой нарушение законных прав и интересов граждан и создающие угрозу безопасности для жизни и здоровья.

Вячеслав Лысаков отмечает, что отдельные агрегаторы передают заказы на перевозки нелегалам, работающим в теневом секторе, а некоторые агрегаторы использует технические средства связи, расположенные за пределами России, что делает невозможным пресечение деятельности недобросовестного агрегатора на территории РФ.