Две девушки на Украине погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram. Об этом сообщает издание передает издание «Харьков live».

Авария произошла в четверг, 29 июня, в городе Изюм Харьковской области. Две украинки 16 и 24 лет ехали в один из местных ночных клубов, транслируя поездку в прямом эфире в социальной сети Instagram. На кадрах видно, как обе девушки, включая ту, что вела машину, распивали спиртные напитки прямо во время движения, громко слушали музыку и сигналили проезжающим мимо машинам, сообщает телерадиокомпания «Мир». В какой-то момент девушки слишком увлеклись весельем, и автомобиль врезался в столб. 16-летняя пассажирка погибла на месте, 24-летняя водитель скончалась позже в больнице. Как сообщает Life.ru, погибшие приходились друг другу троюродными сестрами.

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят проверку по факту ДТП. Видеозапись трансляции также изучается специалистами.