Следователи выясняют обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна девятого этажа жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 29 июня в Курчатовском районе города. В результате падения ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело спасатели обнаружили на подъездном козырьке дома, передает «Ура.ру».

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, аналогичные случаи на этой неделе произошли в Ульяновске и Волгограде, однако детям удалось выжить. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медучреждения.